Grâce au coronavirus les Flamands font davantage confiance à la science

Si l’on en croit l’édition 2020 du Baromètre de la science - réalisé annuellement par le département Economie, Sciences et Innovation du gouvernement flamand -, les Flamands ont davantage confiance en la science. En raison de la crise sanitaire ils voient et entendent davantage de scientifiques, notamment via les médias, et ont tendance à faire plus confiance à ce qu’ils disent qu’avant l’épidémie. Près de la moitié des Flamands interrogés affirment attacher maintenant plus d’importance à la science qu’avant le début de la pandémie.