La Belgique officiellement délivrée de la peste porcine africaine

"Ce retour à la normale au niveau européen confirme l'éradication officielle de la maladie et facilitera notamment le commerce de notre viande de porcs au niveau européen. Il s'agit également d'un signal clair vers les pays tiers qui ont placé un embargo sur la viande de porc belge", a précisé l'Afsca.

La Belgique avait introduit le 27 octobre dernier -, un an après la dernière circulation virale décelée dans les sangliers sauvages - via l'Afsac, une demande de levée de toutes les zones réglementées PPA auprès de la Commission européenne. Une demande de statut indemne de la maladie pour tous les suidés (porcs, sangliers sauvages et en captivité) avait également été introduite auprès de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE). Cette requête en vue de retrouver le statut indemne au niveau mondial y est toujours à l'étude.

"Grâce à l'évolution favorable de la situation liée au recouvrement du statut indemne au niveau européen, l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines de la zone (qui avaient dû faire abattre leurs porcs de manière préventive en 2018) sera levée prochainement. Un arrêté ministériel l'autorisant a été rédigé et suit son parcours administratif. Il devrait être publié avant la fin de l'année, a ajouté l'Afsca.

"Cette reconnaissance de statut indemne par la Commission européenne est une excellente nouvelle pour nos éleveurs et l'ensemble du secteur porcin, qui a dû accepter des mesures difficiles pour juguler cette épidémie. Je suis persuadé que l'OIE lui emboîtera rapidement le pas", a commenté le ministre fédéral de l'Agriculture, David Clarinval.