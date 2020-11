Les travaux peuvent commencer : le projet anversois de liaison Oosterweel obtient un permis d’environnement

Avec la délivrance du permis d'environnement à l'entreprise publique Lantis ("Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken" - traduisez en français par ‘Anvers viable par l'innovation et la coopération’), le premier coup de pelle peut être donné au plus important projet d'infrastructure mené en Flandre depuis des décennies, a souligné vendredi la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA).

Le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), a pour sa part évoqué un "jour historique pour la Flandre comme carrefour économique de l'Europe". Cette étape dans la procédure intervient près de 24 ans après la demande formulée par le gouverneur de la province d'Anvers de l'époque, Camille Paulus, de trouver une solution durable aux problèmes de congestion autour de la métropole anversoise.

"Le projet qui reçoit un permis aujourd’hui n’est pas celui imaginé il y a 24 ans", soulignait Zuhal Demir. "Grâce aux mouvements citoyens stRaten-generaal, Ademloos et Ringland, mais aussi au gouvernement flamand, à la ville d’Anvers et à l’intendant, la liaison Oosterweel est maintenant incluse dans un grand projet d’habitabilité et c’est une bonne chose".



"Les avis divergent. Mais tout le monde s’accorde depuis toujours sur un point : l’accessibilité et la viabilité de la Flandre sont terriblement importantes pour le bien-être et la prospérité des Flamands", concluait Demir.