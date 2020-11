Petra De Sutter demande à bpost de revoir sa décision de ne pas livrer tous les colis

Bpost avait annoncé vendredi qu’elle collaborera en plus avec Decathlon à partir de lundi 23 novembre. Une partie des magasins de l'enseigne d'articles sportifs serviront temporairement de points d'enlèvement supplémentaires. Bpost a augmenté sa capacité de tri et de distribution pour la fin de l'année, traditionnellement chargée. L'entreprise se concerte en plus avec les boutiques en ligne pour adapter la capacité opérationnelle aux volumes escomptés.

Mais les quantités attendues "sont largement dépassées depuis quelques semaines", expliquait la direction de Bpost. "De très nombreux commerçants et PME locaux se sont tournés vers l'e-commerce et nous confient dès lors désormais leurs colis en masse." "Avant même d'entamer la période traditionnellement la plus chargée de l'année, nous surpassons d'ores et déjà le pic que nous avons connu au printemps dernier", lors du premier confinement, soulignait le CEO Jean-Paul Van Avermaet, qui se disait convaincu que cet "effort supplémentaire" demandé aux clients représente "une alternative solide permettant aux clients finaux de recevoir leur colis à temps".

La solution était qualifiée de "créative" par le syndicaliste Jean-Pierre Nyns (ACOD), qui confirmait la pression élevée exercée sur le personnel depuis plusieurs semaines. Il s'agit pour lui de "la meilleure solution possible" pour qu'une majorité de clients reçoivent leur colis. "Dans le pire des cas, ils devront se rendre à quelques kilomètres de chez eux", déclarait-il. Les clients concernés devaient être avertis par courrier électronique.