Reprise ce lundi des tests pour les asymptomatiques considérés "à haut risque"

Ces personnes peuvent utiliser ce code pour se rendre dans un centre de tri et de prélèvement, où l'échantillon est prélevé pour un test PCR, le 7e jour qui suit le jour du dernier contact à haut risque ou après leur retour en Belgique. Pour ce faire, elles peuvent prendre un rendez-vous via l'outil de réservation accessible via www.MaSante.be. Le résultat du test sera également disponible via ce site.

Il est également possible de lier le test au code à 17 chiffres généré par l'app Coronalert, pour les personnes qui utilisent l'application. Ceci garantit que le résultat du test soit également intégré dans l'application, ce qui est nécessaire pour pouvoir informer via Coronalert des personnes repérées comme contacts à haut risque inconnus.