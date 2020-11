“Les centrales nucléaires ne fermeront en 2025 que si c’est faisable et abordable"

Alexander De Croo a tenu à remettre les points sur les i à la suite des déclarations de Bart De Wever. "Le gouvernement fédéral travaille simplement sur base d’une décision du gouvernement précédent, prise en 2015", expliquait le Premier ministre sur le plateau de la VRT (photo). A l’époque, la N-VA faisait partie de ce gouvernement. "Le but est de mener à bien la sortie du nucléaire et de ne plus la retarder. C’est ce qui est stipulé dans l’accord de gouvernement".

De Croo contrecarrait également les critiques de la N-VA, qui affirme que le pays se retrouvera dans une situation désastreuse, où l’approvisionnement en énergie sera en péril, si tous les réacteurs nucléaires sont effectivement mis à l’arrêt en 2025. "Nous avons inscrit dans l’accord de gouvernement que la sortie du nucléaire ne sera menée à bien que si c’est faisable et finançable".

Alexander De Croo précisait que les deux plus récents réacteurs resteront ouverts après 2025 si la sécurité d’approvisionnement en énergie ne pouvait être garantie. Il n’est donc pas question de se retrouver dans un scénario catastrophique tel que le dépeint la N-VA. Le gouvernement fédéral s’est donné jusqu’en novembre 2021 pour étudier la question de l’approvisionnement et prendre une décision définitive. Il évaluera alors la faisabilité pratique et financière d’une sortie totale du nucléaire.

Plus tôt dans la semaine, le groupe énergétique Engie Electrabel - gestionnaire des centrales nucléaires belges - avait annoncé mettre fin à ses investissements liés à la prolongation des centrales nucléaires en Belgique. Ce qui avait poussé Bart De Wever à réagir. Mais Alexander De Croo souligne que cela ne veut pas dire qu’Engie Electrabel fermera bel et bien tous les réacteurs en 2025, forçant ainsi le gouvernement à venir mendier s’il n’avait pu assurer la sécurité d’approvisionnement. "Engie Electrabel tient compte de deux scénarios, à savoir la fermeture totale des centrales et le maintient en activité de deux réacteurs, si nécessaire".

Le Premier ministre qualifiait le dossier de la sortie du nucléaire de "trop important que pour céder à de la surenchère politique".