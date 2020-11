De Croo: “La majeure partie des vaccins n’arrivera que fin 2021 en Belgique"

Le bout du tunnel commence à être en vue, soulignait Alexander De Croo sur le plateau du Zevende Dag, ce dimanche midi. "Le système européen a en effet bien fonctionné : 25 millions de doses sont garanties pour notre pays. Nous avons actuellement demandé quatre vaccins via l’Union européenne”. Mais avant que les Belges puissent effectivement recevoir un vaccin il faudra certainement attendre encore plusieurs mois en 2021.

"Lorsque les premières doses d’un vaccin corona arriveront fin décembre dans notre pays, cela ne veut pas dire que les premières personnes pourront être vaccinées endéans le mois. La majeure partie des vaccins arriveront au deuxième ou troisième trimestre de 2021. Ce qui veut dire que nous devrons rester prudents pendant une période encore relativement longue. Nous devons savoir que nous ne pourrons pas revenir de si vite à une vie normale", précisait Alexander De Croo.

Qui pourra recevoir en premier un vaccin contre le corona ? La réponse est claire pour le Premier ministre. "D’abord les personnes qui travaillent dans le secteur des soins de santé, parce qu’elles sont exposées au virus et parce que nous avons besoin d’elles pour soigner d’autres personnes. Ensuite les citoyens de plus de 65 ans et les personnes fragilisées". De Croo ne retient pas l’option de vacciner d’abord les plus jeunes groupes de population, après le personnel des soins de santé.