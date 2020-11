Le médiateur flamand redoute une avalanche de plaintes pour des voyages annulés

L’ombudsman Bart Weekers (photo) demande à la population de ne pas réserver de voyage pour cette fin d’année ni le printemps à venir, en raison du risque élevé d’annulation par les tour-opérateurs et autres acteurs du secteur touristique, à cause des contraintes de la crise sanitaire. Il craint en effet une nouvelle averse de plaintes de consommateurs qui verront leur voyage annulé. "Tout comme les autres personnes qui traitent les dossiers de plaintes, je ne suis plus vraiment motivé pour m’attaquer une nouvelle fois à une montagne de réclamations dans ce domaine", confiait Bart Weekers au journal dominical De Zondag.