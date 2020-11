"Plus de 18% des magasins non-essentiels risquent de ne pas atteindre la fin de l’année"

À l'heure actuelle, plus de 7 travailleurs indépendants sur 10 disent vivre beaucoup de stress. Plus de la moitié (52%) d'entre eux souffrent actuellement mentalement et financièrement de la crise sanitaire. C’est ce qui ressort d'une enquête du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) auprès des entreprises qui vendent des produits non essentiels. Le syndicat souligne aussi que 19.911 magasins en Flandre qui sont actuellement fermés - dans le cadre du second confinement - demandent de pouvoir rouvrir leurs portes, sur rendez-vous préalable des clients. "Sinon plus de 18% d’entre eux craignent de ne pas survivre à cette année".