Un chalet explose sur un camping à Turnhout, une femme grièvement blessée

L’explosion s’est produite vers 6h, ce dimanche matin. "Nous avons entendu une détonation sourde", racontait un homme qui réside aussi sur le camping à Turnhout. "Ma femme et moi avons été réveillés et avons vu des flammes qui montaient au-dessus des arbres. Nous nous sommes précipités et avons trouvé la propriétaire du chalet sur le sol devant son chalet. Nous l’avons placée en sécurité et attendu avec elle l’arrivée des secours", racontait Staf.

La femme atteinte de brûlures graves a été emmenée au centre pour grands brûlés de l’hôpital anversois du Stuivenberg. Elle s’y trouve dans un état critique.

L’enquête sur les causes de l’explosion est encore en cours, indiquait la police de Turnhout. "Une bonbonne de gaz aurait explosé dans le chalet", précisait Rudy Remijsen de la police locale.