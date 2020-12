Des chercheurs de la KU Leuven parviennent à s'emparer d'une Tesla Model X en utilisant le hacking

Bart Preneel et son équipe ont pu mettre la main sur l'ECU d'une Tesla Model X et ont réussi à disséquer la puce informatique de la clé. "Ce n'était pas évident, cela a pris des mois", admet Preneel. "Une telle puce est très compliquée et Tesla ne vous dira pas à l'avance comment les différents composants ont été construits". L'équipe a donc dû disséquer elle-même la puce de l'ordinateur. Là, ils ont vu qu'ils pouvaient eux-mêmes manipuler le logiciel qui le relie à l'ECU, afin de faire croire à l'appareil qu'ils avaient la bonne clé.

Le hacking de la clé fonctionne comme suit. Les chercheurs créent un ordinateur portable dans le laboratoire qui permet de réaliser l'attaque.

Supposons que le propriétaire de la Tesla Model X soit assis sur un banc (voir vidéo). Le hacker se place non loin de lui et ajuste la clé de telle sorte qu'il puisse en faire ce qu'il veut. Après avoir copié la clé, le pirate obtient les codes qui lui permettent d'ouvrir la voiture.

Ensuite, il monte dans la voiture et effectue un couplage avec le véhicule. Le pirate peut alors connecter la clé adaptée à la voiture et s'en aller. Ce hacking a été possible parce que les pirates ont pu trouver deux vulnérabilités dans le logiciel de la Tesla Model X.