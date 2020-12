Les colis non récupérés après 5 jours dans les points d’enlèvement seront livrés par bpost

Bpost a engagé 3.000 personnes supplémentaires pour venir soutenir les 30.000 collaborateurs de l'entreprise, dans le but de faire face à cette période particulièrement chargée. C’est notamment l’explosion des envois par colis qu’elle ne parvient actuellement plus à gérer, nombre de magasins étant passés à la vente de leurs produits par correspondance. Bpost n'exclut pas d'engager encore davantage de personnel si cela s'avère nécessaire.

Concrètement, l’entreprise a aussi décidé de recourir à des points d'enlèvement (point poste, Decathlon...) pour 5% des colis, afin de donner l'opportunité aux citoyens d'avoir leurs colis à disposition plus rapidement. Mais la mesure a soulevé des protestations, notamment des commerçants, qui expliquent payer bpost pour que leurs marchandises soient livrées au domicile des clients.

Bpost propose donc ce lundi de livrer un paquet à domicile si un destinataire n’a pas pu aller le chercher endéans les 5 jours ouvrables dans le point d’enlèvement où il a été déposé. Le service complet sera ainsi assuré, mais avec un certain retard et la possibilité pour les destinataires concernés (5%) d’obtenir les colis plus rapidement en allant les chercher - ce qui déchargera aussi la poste.

Bpost met également en place un système de "click & collect" (commande via l’internet et enlèvement ) via ses bureaux de poste, pour les commerçants locaux qui se sont lancés dans la vente en ligne. Ce service sera mis en place dès mercredi.