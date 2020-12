Pour la Sûreté de l’Etat : Téhéran projetait de commettre un attentat en France via un couple belgo-iranien

Le couple vit à Wilrijk (Anvers), sur la Boomsesteenweg, et se fait passer pour des partisans de l'opposition iranienne depuis plusieurs années. Amir vit dans notre pays depuis 2003 et est un ancien docker et manutentionnaire à Anvers.

Le 30 juin 2018, le couple belgo-iranien prend la route de la France à bord d’une toute nouvelle Mercedes. Une fois encore des SMS sont échangés : "Nous allons gagner la coupe. Tout est arrangé. Ton équipe va gagner, Inch Allah". Nasimeh conclu: "Au revoir !"

Le couple emprunte l'A12 entre Anvers et Bruxelles pour se rendre au grand rassemblement annuel des Moudjahidines du Peuple, qui doit se tenir à Villepinte, près de Paris. Quelque 15 000 opposants au régime iranien vont s’y rassembler ainsi que plusieurs personnalités internationales dont la femme politique franco-colombienne Ingrid Betancourt, l'ancien candidat présidentiel américain Newt Gingrich et Rudy Giuliani, avocat de Donald Trump et ancien maire de New York. Les deux Belgo-Iraniens se sont inscrits en tant que collaborateurs de l'événement afin d'avoir un badge personnel et de ne pas avoir à passer par la sécurité.



D’après la direction des Unités Spéciales de la police belge, le véhicule des deux suspects effectue diverses manœuvres d'évitement et se met soudainement à rouler à 180 km/h, puis ralentit à nouveau, et enfin accélère à nouveau. Juste avant un embouteillage, la voiture prend brusquement une sortie vers Bruxelles. À Woluwe-Saint-Pierre, sur l’avenue de Hinnisdael, les services de sécurité interviennent à 12h30 et la voiture est interceptée. Samir et Nasimeh sont arrêtés.