Le gouvernement flamand débloque 577 millions d’euros pour le personnel soignant

De cette somme, 412 millions serviront à l'augmentation du pouvoir d'achat des soignants d'en moyenne 6% et 165 millions à des mesures de diminution de la charge de travail. Sont concernés: les travailleurs des centres de soins résidentiels, des centres de santé mentale, des centres de revalidation, les équipes d'accompagnement en soins palliatifs, etc.

"Ce montant vient en plus des politiques déjà décidées dans le secteur du bien-être et pour lesquelles, en vitesse de croisière, 562 millions sont investis dans une capacité accrue et des places supplémentaires", a expliqué Jan Jambon. "Au total, le gouvernement flamand consacre chaque année 1,1 milliard en plus pour le secteur des soins et du bien-être", a-t-il ajouté.

Le gouvernement flamand et les partenaires sociaux du secteur discutaient depuis plusieurs mois du sujet. À l'échelon fédéral, le gouvernement a décidé de revaloriser et d'investir dans les soins de santé, notamment par des augmentations salariales, des primes et de meilleures conditions de travail. Les syndicats ont fait pression sur le gouvernement flamand pour qu'il fournisse un effort comparable.