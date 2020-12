Le ministre de la Justice annonce la tolérance zéro pour la violence envers les policiers

Jusqu'à aujourd'hui, une personne qui blessait un agent devait seulement comparaître au tribunal si l'agent en question est placé en incapacité de travail pour 4 mois. Ce seuil est donc abaissé à 1 jour. "Nous voyons dans les incidents de ces dernières semaines que les policiers sont parfois "seulement" en incapacité pendant quelques semaines", ajoute Vincent Van Quickenborne. "Et donc on pouvait toujours choisir de classer l’affaire sans suite, or je trouve que cela ne doit plus être possible."

Le ministre Van Quickenborne va également convoquer le collège des procureurs généraux pour juger les cas de violence envers la police en suivant la comparution immédiate. "C'est comme ça qu'il y aura une politique de tolérance zéro. Les poursuites suivront une procédure accélérée. Le ministre espère qu'un jugement pourra être prononcé dans les deux mois qui suivent les faits.

Les nouvelles décisions prendront effet cette semaine.