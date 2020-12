"Hep, tu veux te faire du fric facile?" : pourquoi les dockers anversois feraient mieux de refuser l’argent des dealers

Pour Tom, la nouvelle vidéo de la CEPA est bien réalisée, mais il estime qu’elle aurait pu être plus claire au sujet des conséquences d’une telle collaboration. Les travailleurs portuaires qui participent à une activité criminelle risquent en effet de lourdes sanctions, pouvant aller à plus de 10 ans de prison.

L’impact psychologique ne doit pas non plus être négligé. "J’étais soulagé de me faire arrêter", admet Tom. Le plus dur pour lui serait de ne plus voir sa famille en cas d’emprisonnement. "En y pensant, on ne peut qu’être en colère sur soi-même… Pourquoi ai-je fait cela ? ".