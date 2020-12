L’Iran se préparerait à procéder à l'exécution du professeur de la VUB Ahmadreza Djalali

Le scientifique iranien et professeur invité à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), Ahmadreza Djalali, a été placé en isolement et risque d'être exécuté, prévient mardi son collègue et urgentiste à l'UZ Brussel Gerlant Van Berlaer. Ce dernier tire la sonnette d'alarme et demande à la Belgique et à l'Europe d'agir.