Les chats Scottish Fold interdits d’élevage et de vente en Flandre dès le 1er janvier

La vétérinaire Louise Mollaert de l'association professionnelle Savab (Small Animals Veterinarians Association Belgium) se félicite de l'interdiction de l'élevage et du commerce des Scottish Folding Cats, en Flandre.

"Elever des animaux avec des anomalies génétiques comme ceux de ces chats a de grandes conséquences sur le bien-être animal", a-t-elle déclaré de son côté dans "De Wereld vandaag". "Alors vous les élevez pour avoir un animal mignon, mais en fait vous les élevez pour une anomalie."

"Cette anomalie se trouve dans le cartilage, d'où les oreilles repliées. Le cartilage, cependant, est partout et se retrouve dans le tarse du chat, l'ensemble des os qui forment l'articulation correspondant à la cheville de l'homme. Ils ont des problèmes typiques comme le fait de boiter, et ce dès leur plus jeune âge. Nous mettons en garde les propriétaires de Scottish Folding Cats. Dès qu'ils boitent ou sautent moins bien, nous recommandons une radiographie. Dans 90 % des cas, nous trouvons des anomalies dans les os".