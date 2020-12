Une jeune Flamande sur huit n’a pas les moyens de s’acheter des protections hygiéniques

L’Ecosse est le premier pays au monde à introduire la gratuité des protections hygiéniques pour toutes les femmes, une mesure adoptée pour contrer la précarité menstruelle.

Selon Caritas Vlaanderen, le vote des députés écossais constitue un momentum qu’il faut saisir pour également introduire cette gratuité dans notre pays. D’après l’enquête de l’association, une jeune Flamande sur huit est concernée par la précarité menstruelle. Pour celles qui vivent sous le seuil de pauvreté, le problème concerne une jeune femme sur deux.

"Le fait que ces jeunes filles ne peuvent parfois pas se payer ces produits a d’importants effets psychologiques", explique la commissaire flamande aux droits de l’enfant. "Elles cherchent souvent d’autres solutions, mais c’est loin d’être toujours idéal. Cela crée énormément de stress et de peur d’avoir des fuites, et que celles-ci soient visibles".

"Cela mène également à l’isolement. Ces filles ne vont souvent plus à l’école, ne voient plus leurs amis ou arrêtent de suivre leurs activités. C’est un double tabou : celui de la pauvreté, et celui des règles", précise Caroline Vrijens. "Il faut pouvoir en parler avec respect et compréhension, pour justement briser ces tabous."

La commissaire flamande aux droits de l’enfant plaide notamment pour l’installation d’automates de protections hygiéniques gratuite dans les écoles.