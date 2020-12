"Les anticorps contre le Covid-19 ont une durée de vie variable d'un patient à l'autre"

Certaines personnes maintiennent leurs anticorps contre le Covid-19 plus longtemps que d'autres, souligne l’hôpital UZ Brussel dans un communiqué. L'hôpital universitaire bruxellois dirige une étude en trois phases relative à la présence et au développement des anticorps contre le virus SARS-CoV-2 chez ses collaborateurs (médicaux, paramédicaux et non-médicaux). Le nombre d'individus présentant des anticorps contre le coronavirus a diminué de moitié cinq mois après la première phase de cette étude.