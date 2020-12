Les Belges résidant à l’étranger devraient, à terme, pouvoir voter via l’internet

La cheffe de la diplomatie belge (photo) a aussi annoncé son intention d'achever "dans les deux ans au plus tard" la vaste opération en cours de numérisation des dossiers des Belges dans les postes diplomatiques à l'étranger. D’après Sophie Wilmès, la crise du coronavirus a démontré une fois de plus le rôle "fondamental du département" des Affaires étrangères pour les Belges à l'étranger, non seulement pour les touristes, mais également pour les résidents belges à l'étranger.

Le service public fédéral (SPF) Affaires étrangères a ainsi contribué au rapatriement de quelque 11.000 ressortissants belges et 2.000 ressortissants européens qui se trouvaient à l'étranger et souhaitaient rentrer au pays au début de la pandémie mondiale de Covid-19. Le Centre de crise et le call center des Affaires étrangères ont fonctionné jour et nuit, a rappelé l'ex-Première ministre. Elle a admis que les limitations de l'application Travellers OnLine gérée par le département "sont apparues clairement". Elle a promis qu'une nouvelle application verrait le jour, "avec fonction de la géolocalisation".