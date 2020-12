Les Belges seraient toujours plus nombreux à se rendre au travail à vélo

Le nombre de travailleurs cyclistes n'a cessé d'augmenter ces dernières années avec à chaque fois un pic pendant les mois d'été et une baisse pendant les mois d'hiver, constate ainsi le prestataire de services en ressources humaines (RH). L'année 2020 a donc débuté comme une "année vélo" forte, selon SD Worx. En janvier en effet, le nombre de collaborateurs qui se rendaient au travail à vélo et bénéficiaient à ce titre d'une indemnité spécifique était près de 20% plus élevé qu'en janvier 2019. Avant d'enregistrer un net recul au mois d'avril (-16% par rapport à mars) en raison de la première vague de l'épidémie de coronavirus.

"Notre pays était alors en confinement et le travail à domicile était la norme. Une indemnité vélo n'est exonérée de cotisations de l’Office nationale de sécurité sociale (ONSS) et d'impôts que si elle s'élève à maximum 0,24 euros par kilomètre effectivement parcouru", explique Anne Godisiabois, consultante chez SD Worx.

À partir de juin, la tendance est repartie à la hausse et la croissance a été constante, les chiffres étant chaque fois plus élevés qu'en 2019, note SD Worx qui y voit là un effet possible du Covid-19. "Lors de la première vague, nous avons dû nous limiter à des déplacements essentiels. Cela nous a amenés à réfléchir à l'utilité de nos déplacements, mais nous a aussi appris à nous déplacer de manière plus durable", poursuit Anne Godisiabois pour qui il n'est pas exclu "que ces bonnes habitudes revêtent désormais un caractère plus permanent".