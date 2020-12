Les universités flamandes demandent "une pression maximale" sur les autorités iraniennes pour sauver le docteur Djalali

"La nouvelle que son exécution pourrait devenir une réalité touche rudement notre université", déclarait ce jeudi sur Radio 1 la rectrice Caroline Pauwels (photo). "Surtout ses collègues directs, comme Gerlant Van Berlaer, avec qui il avait déjà beaucoup travaillé et qui était devenu un ami. Ils sont très inquiets".

Collègue et urgentiste à l’hôpital universitaire de Bruxelles, Gerlant Van Berlaer a parlé avec l’épouse de Djalali. "Elle reste très forte, mais quand elle m’a appelé hier sa voix s’est brisée. Ce n’est pas la première fois que la vie de son époux ne tient qu’à un fil, mais cette fois c’est vraiment grave. Son avocat a reçu une confirmation écrite que son exécution aura bien lieu. Il est question de quelques jours seulement", expliquait Van Berlaer.

"En tant qu’université, nous faisons deux choses", précise Caroline Pauwels. "D’une part, il y a une campagne de mobilisation d’Amnesty International via les réseaux sociaux, qui appelle à écrire à l’ambassadeur d’Iran. D’autre part, nous menons des négociations avec les décideurs. Ces dernières années nous avons déjà reçu un grand soutien des gouvernements belge et flamand, qui ont tenté de libérer Djalali via des moyens diplomatiques. Mais nous devons maintenant miser davantage sur une médiation européenne et internationale. Nous espérons qu’il reste une marge via une mobilisation publique et des négociations politiques. Tant que Djalali sera en vie, il est de notre devoir de mener des actions".

Les universités flamandes - qui ont interrompu leur collaboration avec l’Iran en avril 2018 - demandent aux autorités flamandes, belges et européennes de faire pression autant que possible sur les autorités iraniennes. Le ministre-président flamand Jan Jambon et la ministre fédérale des Affaires Etrangères Sophie Wilmès s’occupent aussi du dossier.

L’action ‘Cities for Life - Les villes contre la peine de mort’ sera placée le 30 novembre prochain sous le signe d’Ahmadreza Djalali. Les villes d’Anvers, Ypres, Zottegem, Malines et Bruges y prendront notamment part.