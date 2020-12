Pfaff à propos du décès de Maradona : "Il était un bon ami, j’en ai les larmes aux yeux"

Pour l’ancien gardien de but de l’équipe nationale belge Jean-Marie Pfaff (66 ans, à g.), la mort de Diego Maradona (photo, à dr.) est un choc : "Diego était un homme du peuple tout à fait normal et sympathique. On pouvait incroyablement bien rire avec lui", se souvenait Pfaff mercredi soir, sur le plateau de l’émission "De afspraak" de la VRT. L'Argentin devenu une légende vivante du football est décédé mercredi midi à l’âge de 60 ans. Celui qui est considéré comme l'un des joueurs les plus charismatiques et controversés de l'histoire a été emporté par "un œdème pulmonaire aigu secondaire et une insuffisance cardiaque chronique exacerbée". Diego Maradona avait subi une intervention chirurgicale pour un hématome au crâne début novembre et se remettait dans une maison de la périphérie de Buenos Aires au moment de son décès.