D’ici 2025, le gouvernement flamand veut accroître de 40% la production photovoltaïque

Cette nouvelle prime sera introduite au 1er janvier prochain. D’après la ministre à l’Energie, ce plan est non seulement "ambitieux" mais aussi "indispensable pour réaliser la transition énergétique et climatique". Zuhal Demir estime que la Flandre dispose encore de beaucoup de potentiel, car seuls 5% des toits appropriés à l’installation de panneaux solaires sont actuellement utilisés.

Selon la ministre, le gouvernement devrait lui-même donner le bon exemple. Notamment en dotant davantage de bâtiments publics, de logements sociaux et de bâtiments scolaires d'installations photovoltaïques.

Le Plan solaire 2025 comprend quelques accents nouveaux. Il sera ainsi possible de former des communautés énergétiques pour partager son énergie avec des voisins. Et les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier de l’aide d’un coach solaire, qui viendra leur donner des conseils gratuitement.