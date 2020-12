L’Orangisme, une période oubliée du début de la Belgique indépendante

L’opéra de Liège fêtait au début du mois de novembre le 200e anniversaire de la première représentation dans ce bâtiment. En 2018, on érigeait à Gand (Flandre orientale) une statue du roi néerlandais Guillaume Ier. Qu’est-ce qui lie ces deux faits ? Ils rendent hommage aux efforts de Guillaume Ier, souverain du Royaume-Uni des Pays-Bas.

Deux villes qui en ont profité sont justement Gand et Liège. Gand avec son université et son port de mer, avec le creusement du canal Gand-Terneuzen. Liège avec son université, sa maison d’opéra et sa sidérurgie.

Les deux villes ont été des foyers de l’Orangisme, un mouvement politique composé de l’élite francophone de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles, qui soutenait la dynastie des Orange-Nassau, en particulier Guillaume Ier et le prince d'Orange. Le mouvement s'est opposé à la révolution de 1830 pendant plusieurs années. Son désir était de rétablir le Royaume-Uni des Pays-Bas sous l'autorité de Guillaume Ier et faire en sorte que le sud continue à en faire partie. Plus de détails avec Ivan De Vadder sur cette époque oubliée de notre histoire belge.

La source d’information est notamment l’ouvrage de l’historienne Els Witte "Le Royaume perdu, l’opposition dure des orangistes belges à la révolution" ("Het Vergeten Koninkrijk, het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie").