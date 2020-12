La police anversoise met fin à une fête: "Les tables étaient dressées pour plus de 100 personnes"

Plus tôt dans la semaine, la police anversoise avait déjà dû interrompre deux autres fêtes dans le quartier juif. Quelque 57 et 42 personnes y étaient présentes respectivement. Elles avaient aussi tenté de se cacher à l’arrivée de la police.

Regina Sluszny, une Anversoise qui est membre du Forum des organisations juives, s’est dite consternée et déçue par ces incidents, au micro de Radio 2 Anvers. "Je trouve grave que des personnes, de quelque religion qu’elles soient, se respectent pas les règles sanitaires qui nous sont imposées en ces temps particuliers. Il se serait agi d’une fête de mariage ce jeudi soir. Dans la communauté juive, la date du mariage a été fixée des mois à l’avance et la cérémonie doit avoir lieu. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut y inclure une centaine d’invités. Je ne comprends pas cette attitude et la trouve déplorable".

Regina Sluszny confirme que certains rabbins appellent les Juifs d’Anvers à ne pas respecter les règles sanitaires. Ils déclarent que c’est la volonté de Dieu s’ils tombent malades.