Les magasins non-essentiels peuvent rouvrir, petit assouplissement les jours de fête uniquement pour les isolés

Afin d’éviter à tout prix une nouvelle augmentation du nombre de contaminations et une troisième vague de coronavirus, les fêtes de Noël et Nouvel An devront être célébrées cette année en très petit comité.

Noël devra ainsi être célébré avec les personnes vivant sous le même toit et un seul contact rapproché. Seul assouplissement consenti : les personnes isolées pourront rassembler leurs deux contacts rapprochés. Le comité de concertation estime en effet qu’il est bien différent de pouvoir fêter à trois personnes qu’à deux.

On peut néanmoins être créatif et fêter en plein air, mais la règle des rassemblements extérieurs reste inchangée : quatre personnes maximum. L’interdiction de rassemblement reste donc d’application. Tout comme le couvre-feu entre minuit et 5h du matin (avec certaines variantes par Régions).

Pour le réveillon du Nouvel An, une interdiction nationale de feu d’artifice sera d’application.