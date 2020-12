Nouveau rassemblement pour Adil à Anderlecht, la police interpelle des manifestants

Une centaine de personnes se sont rassemblées ce vendredi vers 14h00, rue Van Lint, non loin de la place du Conseil à Anderlecht (photo), où des troubles avaient également été constatés jeudi soir. L’information a été confirmée par la porte-parole de la police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles), Laziza Sadik. Elle ajoute que quelques dizaines d'arrestations ont eu lieu. Ces rassemblements font suite à l’annonce, jeudi par le parquet de Bruxelles, de la demande de non-lieu pour absence de charges suffisantes "à l'encontre des protagonistes du dossier et notamment du conducteur du véhicule de police", après l'enquête sur le décès d'Adil à Anderlecht, le 10 avril dernier. Ce jeune homme de 19 ans est décédé après avoir percuté un véhicule de police avec son scooter, alors qu'il fuyait un contrôle corona.