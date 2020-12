Un centre de prise en charge des violences sexuelles ouvrira aussi à Charleroi, Anvers et Louvain

Trois nouveaux centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) ouvriront leurs portes l'an prochain à Charleroi, Anvers et Louvain, annonce ce vendredi la Secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité, Sarah Schlitz. Il existe déjà un centre à Bruxelles et dans deux autres provinces du pays.