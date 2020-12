La crise du coronavirus va coûter des millions d’euros aux villes et aux communes

Les villes et les communes perçoivent une grande partie de leurs rentrées via les taxes additionnelles à l’impôt des personnes. Si les habitants sont moins rémunérés, sont au chômage de longue durée ou ont perdu leur emploi, les communes subissent dès lors une baisse de leurs rentrées les années suivantes. Selon les calculs réalisés par l’Union des villes et communes flamandes (VVSG) pour le Limbourg, cette situation va concerner l’intégralité des communes de cette province.

Une autre partie des ressources provient des centimes additionnels sur le précompte immobilier. Si de nombreuses faillites ont lieu, des immeubles risquent de se retrouver vide, et le précompte rapportera dès lors moins d’argent aux autorités locales.

Les coûts supplémentaires liés à la crise ont également un impact. Les villes et les communes ont en effet dû débourser plus de moyens pour les mesures d’hygiène et de sécurité. L’annulation d’évènements viendrait toutefois équilibrer quelque peu ces dépenses.