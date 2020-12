L’élue Vlaams Belang, Carrera Neefs, exclue du parti après son hommage à un soldat nazi

Le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, a annoncé dans le quotidien dominical ‘De Zondag’ l’exclusion de l’élue VB, Carrera Neefs. A l’occasion de l'Armistice, cette dernière avait déposé des fleurs sur la tombe d’un soldat SS néerlandais, et avait partagé une photo de son acte sur les réseaux sociaux, avec pour commentaire : "Je n’oublie pas ces personnes-là non plus".