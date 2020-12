La VRT décèle un problème de sécurité chez Bpost rendant possible le vol du colis de quelqu’un d’autre

Le site internet de Bpost a connu durant un certain temps un important problème de sécurité et de protection de la vie privée. La faille a été décelée par la rédaction de la VRT. Elle permettait d’avoir accès aux informations sur le destinataire, le produit et le code d'un paquet destiné à quelqu'un d'autre. Le tout permettait donc à quiconque de récupérer le colis à la place du destinataire concerné. Le problème a depuis été résolu.