Le gouvernement flamand et les médias du nord du pays vont lutter ensemble contre les fake news

Le fonctionnement de la future plateforme n’est pas encore connu, mais le ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle (CD&V), a tenu à souligner qu’il ne reviendra pas au monde politique de déterminer la manière dont il faut contrer les fake news, mais bien aux médias du nord du pays.

"Nous voulons travailler avec toutes les grandes entreprises médiatiques et les universités de Flandre pour lutter ensemble contre les fake news", a indiqué son porte-parole, Tom De Meyer. "L’objectif est donc que les médias y jouent un rôle actif".

De nos jours, les informations sont toujours plus facilement et rapidement répandues en ligne, et il est parfois compliqué pour les internautes de déceler le vrai du faux. Les jeunes, notamment, sont fortement concernés par la problématique. Afin de les aider à y voir plus clair, le gouvernement flamand entend investir dans un ‘Centre de connaissance et de sagesse d’esprit’ sur les médias.

"Les enfants vont avec le temps être de plus en plus confrontés à l’afflux d’actualité et d’informations en ligne. Afin de les aider à les percevoir de façon raisonnée, il est extrêmement important de les former dès à présent", commente encore Tom De Meyer.

La plateforme flamande de fact checking fait partie d’un plus large programme de transformation numérique pour lequel le ministre flamand des Médias a débloqué 29 millions d’euros. Elle devrait voir le jour dans le courant de 2021.