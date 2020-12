Les musées bruxellois rouvrent leurs portes, ceux de Flandre préfèrent encore attendre

BOZAR rouvrira au public, dès mardi, les expositions "Danser brut", "Hotel Beethoven" et "Philippe Vandenberg. Molenbeek" ainsi qu'une nouvelle exposition: "Facing Van Eyck. The Miracle of Detail". Le "BOZAR Bookshop by Walther König" ouvrira également dès mardi aux horaires habituels, soit du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. Les protocoles sanitaires existants (port du masque obligatoire, réservation en ligne, régulation du flux de visiteurs, distanciation sociale, désinfection des mains, etc.) resteront en vigueur.

Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) ont également fait savoir samedi que le Musée Magritte rouvrira ses portes le 1er décembre tandis que le Musée Old Masters et les expositions temporaires rouvriront le 3 décembre. Beaux-arts, Cinquantenaire, Africa Museum, et musée des Sciences naturelles, ainsi que la bibliothèque royale et le planétarium seront également à nouveau accessibles au grand public.

Les fans de vieilles voitures pourront également se rendre à Autoworld au Parc du Cinquantenaire où l'exposition "Mazda 100 years" est prolongée jusqu'en janvier tandis que l'exposition "Skoda 125 years" débutera le 18 décembre. Idem pour Train World qui accueillera à nouveau les visiteurs à partir de mardi.