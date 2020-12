Dix ans de prison requis contre l'ex-conseiller communal malinois Melikan Kucam

Melikan Kucam, qui siégeait encore au conseil communal à Malines, avait initié une opération de sauvetage humanitaire de chrétiens assyriens établis dans des territoires en guerre en Syrie et en Irak. En concertation avec le cabinet de Theo Francken (N-VA) en charge de l'Asile et de la Migration, il établissait des listes de personnes pouvant entrer en ligne de compte pour l'octroi d'un tel visa.

Le Secrétaire d'État avait fait savoir au cours d'une cérémonie pascale au sein de la communauté assyrienne de Malines en 2017 que les membres de celle-ci pouvaient faire venir leur famille à l'aide d'un visa humanitaire et qu'ils pouvaient envoyer les identités à Kucam. Ce dernier jouissait d'une large confiance du cabinet: il passait en revue les familles et déterminait qui pouvait figurer sur la liste.

D’après le ministère public, il a abusé de cette position privilégiée en demandant de l'argent contre une place sur cette liste. L'enquête a mentionné des montants compris entre 2.000 et 10.000 euros. "L'opération de sauvetage des plus précaires s'est en fait avérée une opération de sauvetage des plus offrants. Melikan Kucam a par ailleurs affirmé que celui qui ferait des déclarations à ce sujet serait renvoyé dans son pays", a souligné le procureur.

Melikan Kucam a fini par rédiger huit listes sur lesquelles figuraient 293 personnes. "Renseignements pris auprès de l'Office des étrangers, il ressort que 246 personnes sur ces 293 ont obtenu un visa. Une centaine d'entre elles ne se sont jamais présentées à l'Office pour une demande d'asile. Ces personnes ont utilisé un visa humanitaire uniquement pour se rendre ensuite dans un autre État membre de l'Union européenne, ce qui va à l'encontre des conditions d'octroi d'un tel visa", a ajouté le procureur.