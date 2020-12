Le gouverneur Decaluwé veut suspendre les tickets de train gratuits pendant les vacances

Suite à l’affluence constatée ce week-end à Bruges et Bruxelles, les virologues mettent en garde contre la réouverture des commerces non-essentiels et les dimanches de shopping, qui risquent d’attirer beaucoup de monde et mettre en péril le respect des règles sanitaires.

A Anvers, les magasins pourront ouvrir leurs portes ces prochains dimanches, comme d’habitude. Un “dimanche de shopping” doit en fait être considéré comme un événement et peut, si le flux de visiteurs n’est pas bien contrôlé, devenir dangereux, déclarait le virologue Marc Van Ranst à Radio 2 (VRT).

"Pareil dimanche n’est pas différent d’un samedi, et permet d’étaler les visiteurs sur deux jours", répond le bourgmestre anversois Bart De Wever. "Tous les éléments événementiels ont été supprimés de longue date des dimanches de shopping".

Marc Van Ranst appelle à introduire un système de contrôle de l’accès des visiteurs sur le grand axe commerçant d’Anvers, le Meir. Par exemple avec des barrières Nadar. "Il faut éviter que les gens puissent entrer de 101 manières sur le Meir. Si ce n’est pas possible, il faut que le bourgmestre annule le dimanche de shopping", estime le virologue.

"Il n’est logistiquement pas possible de prévoir des accès au Meir, mais nous avons des senseurs, des caméras et un comptage via GSM qui nous permettent d’intervenir s’il y avait trop de monde", répond Bart De Wever (photo). "Anvers est d’ailleurs un centre touristique reconnu. Il n’y a pas que sur le Meir que des magasins sont ouverts le dimanche".