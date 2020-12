Le parc éolien Seamade est terminé, au large de la plage d’Ostende

Le parc est composé de deux zones (Seastar et Mermaid, qui forment ensemble Seamade), situées à 40 et 54 kilomètres de la Côte, entre Ostende et Zeebrugge. Sa capacité totale de 487 MW porte la capacité éolienne offshore totale de la Belgique à 2.262 MW.

"Avec une production annuelle de 8 TWh, cela représente environ 10 % de la demande totale d'électricité en Belgique ou la consommation d'électricité de 2,2 millions ménages", indique la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (photo). Treize ans après le début de sa construction, le plus grand parc éolien belge est maintenant terminé.

La ministre écologiste souhaite dans les prochaines années développer encore l'éolien en mer, qui est également créateur d'emplois. La Belgique est la quatrième productrice mondiale d'énergie éolienne offshore en termes de capacité, après le Royaume-Uni (10.428 MW installés), l'Allemagne (7.659 MW) et la Chine (environ 7.000 MW).