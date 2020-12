Ouverture du procès de Melikan Kucam et 9 autres suspects pour fraude aux visas humanitaires

Le procès de l'ancien conseiller communal malinois Melikan Kucam (N-VA) et de neuf autres personnes s'ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel d'Anvers. Les dix prévenus sont poursuivis pour trafic d'êtres humains, corruption passive et association de malfaiteurs dans une affaire de fraude aux visas humanitaires. Kucam aurait abusé de sa position en tant qu’intermédiaire pour le cabinet de l’ancien Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA), qui n’était pas au courant de l’affaire. Kucam (photo) aurait gagné des centaines de milliers d’euros via cette pratique.