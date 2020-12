La société de dragage DEME obtient un méga-contrat pour le port d’Abu Qir en Egypte

De plus, la société DEME s'est forgée une excellente réputation en Egypte, grâce à sa forte présence locale et à ses solides antécédents, dont le chantier emblématique de l'élargissement et approfondissement du Canal de Suez en 2015.

DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, les solutions pour l'industrie de l'énergie offshore, les travaux infra et environnementaux. La société, qui bénéficie d'un savoir-faire et d'une expérience de plus de 140 ans, est un leader en matière d'innovation.