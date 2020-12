Les commerces dits non-essentiels, les piscines et musées rouvrent ce mardi

Concernant le sport, les piscines sont à nouveau accessibles aux nageurs, à l'exception des parties récréatives et des piscines subtropicales. Les parties extérieures des infrastructures sportives sont ouvertes, de même que les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, "et ce uniquement pour le bien-être de l'animal", souligne l'arrêté. Les infrastructures sportives peuvent toutefois accueillir des groupes de maximum 50 enfants jusqu'à 12 ans, pour des activités ou stages ainsi que des entrainements et compétitions professionnels.

Des compétitions sportives professionnelles et entrainements sportifs professionnels peuvent se tenir mais sans public. Pour les non-professionnels, les compétitions et entraînements n'auront lieu que pour les moins de 12 ans, avec seul un membre du ménage pour y assister. En outre, 100 participants maximum peuvent assister à des manifestations statiques sur la voie publique.

Les bâtiments de culte et destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle restent fermés et les cérémonies suspendues.