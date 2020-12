Martine Tanghe, l’icône du journal télévisé de la VRT, prend sa retraite après 42 ans de carrière

Du roi Philippe au correspondant aux Etats-Unis Björn Soenens, en passant par l’ancien président du Conseil européen Herman Van Rompuy (qui lui a écrit et lu un haiku), les hommages à Martine Tanghe n’ont pas manqué lundi soir. A travers de nombreux témoignages et reportages d’archives, la chaîne publique flamande a fait ses adieux à sa présentatrice-vedette (65 ans), qui prend sa retraite après 42 ans de bons et loyaux services. "Merci d'avoir été avec nous. Vous allez me manquer. Prenez soin de vous. Tenez bon. Tout ira bien". C’est avec ces mots que Martine Tanghe a dit au revoir aux téléspectateurs.