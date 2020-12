Un groupe de travail planchera sur le dossier institutionnel pour la Flandre

Le Parlement régional opte donc pour un groupe de travail et non pour commission spéciale. D’après la proposition des partis de la majorité, il n’interfèrera pas avec le reste du travail parlementaire ni avec les commissions fixes.

Le parti d’opposition Vlaams Belang a fait savoir sur Twitter, par la voix de son chef de groupe Chris Janssens, qu’il regrettait l’option du "petit groupe de travail". "Pour le corona et la lutte contre l'extrémisme on a créé une commission parlementaire, mais pas pour l’avenir de la Flandre. Le CD&V et Open VLD ne le veulent pas, pour ne promouvoir que le nationalisme belge. Et la N-VA, le plus grand parti au Parlement flamand, s’incline une nouvelle fois", lançait Janssens sur le réseau social.