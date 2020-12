Un premier centre du goût, à Zwijndrecht : "Permettre aux patients qui ont perdu le goût de se régaler à nouveau"

"En 2017, nous avions lancé une étude pour des patients du cancer qui ont été traités par chimiothérapie. Les résultats étaient très positifs. Pendant le premier confinement, nous avons entendu parler de patients du corona qui avaient perdu le goût et l’odorat, et nous voulons donc les aider aussi. Ils ont également droit à savourer ce qu’ils mangent", estime Van den Wijngaert.

Le centre anversois mènera encore d’autres recherches à l’avenir, plus spécifiquement pour les personnes qui ont perdu le goût à cause du coronavirus. Il a ouvert ses portes ce lundi à la pharmacie Z+Pharma de Zwijndrecht. On peut déjà y prendre rendez-vous.