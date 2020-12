Une nouvelle zone d’artisanat de l’époque romaine découverte à Glabbeek

Des archéologues ont découvert à Glabbeek, dans le Brabant flamand, une zone dédiée à l'artisanat datant de la fin de l'époque romaine et du début du Moyen-Age. Quinze fours à porterie et un four métallique ont été mis au jour lors de travaux pour l’installation de nouvelles canalisations. "Cela constitue une avancée énorme pour l'archéologie à Glabbeek et la région", se réjouit l'échevin de la Culture Tom Struys.