Alexander De Croo : "Il était important que la Belgique et la France se parlent"

Le chef du gouvernement belge s'est aussi félicité de la coopération au sein de l'Union concernant la crise sanitaire. "On a eu des difficultés au départ, mais on a pu sauvegarder le fonctionnement du marché unique, et personne n'avait pensé qu'on pourrait parvenir aussi vite à un vaccin, avec une coopération intense qui a porté ses fruits à court terme. On a préfinancé des projets et les résultats arrivent, la mutualisation des efforts est un vrai succès."

Le président Macron a renchéri en annonçant qu'après une première phase destinée au personnel des soins de santé et aux publics plus vulnérables - comme c'est prévu en Belgique -, une campagne de vaccination à grande échelle débuterait au printemps.