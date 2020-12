Anvers veut réduire de moitié ses émanations de CO2 d’ici 2030

Jusqu'à présent, la politique climatique d'Anvers s'était principalement concentrée sur la sensibilisation des ménages et un soutien aux initiatives privées. Les chiffres de la ville montrent que cette approche a fonctionné. C’est ainsi que par rapport à 2005, les émissions des ménages anversois ont diminué de 37 % et leur consommation d'énergie de 28 %. Et ce malgré le fait que la population d'Anvers a augmenté de 11,7% depuis 2005.

Selon la ville, les ménages n'ont plus grand-chose à réaliser. C'est pourquoi le Plan Climat 2030 se concentre principalement sur les initiatives et des infrastructures collectives.