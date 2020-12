Première mondiale à l’UZ Leuven : transplantation de poumons d’un donneur qui a eu le Covid

Les médecins spécialisés dans les transplantations s'interrogent depuis le début de l'épidémie du coronavirus: y a-t-il un risque que le virus se transmette du donneur vers le receveur? Le Covid-19 endommage-t-il les poumons de manière irréversible, empêchant ainsi toute récupération éventuelle de ces organes?

Dans le cas traité à l'hôpital universitaire de Louvain, les poumons du donneur ont d'abord été minutieusement analysés. Même quand le donneur présentait un test négatif au Covid-19, des restes de virus pouvaient encore être présents dans ses poumons et auraient pu alors déclencher une nouvelle infection. Une telle infection peut être très dangereuse, car après une transplantation médicale un patient doit prendre des médicaments pour soutenir son système immunitaire.

Dans le cas présent, le fonctionnement des poumons semblait toujours optimal et un scanner n'a révélé aucun signe de dégradation chez le donneur. La présence d’anticorps contre le coronavirus dans son corps a cependant révélé que la dame avait été infectée au Covid-19. Les chirurgiens, pneumologues et virologues impliqués dans l’opération ont néanmoins estimé que les risques de contamination pour le receveur étaient minimes. Le faire encore attendre aurait en outre présenté un très gros risque pour sa santé. L’équipe médicale souligne toutefois qu’il est crucial de pouvoir effectuer des tests rapides et précis avant l’opération.