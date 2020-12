Comment sera orchestrée la vaccination contre le coronavirus en Belgique ?

Phase 1a

- Une quantité très limitée de vaccins Pfizer/BioNTech est disponible et ils doivent être conservés à -75°C

- Groupes cibles : les résidents et le personnel des maisons de repos et des institutions collectives de soins, les professionnels des soins (dans les hôpitaux et ceux travaillant en première ligne) qui ont un risque élevé de contamination avec des patients Covid, puis les autres membres du personnel des hôpitaux et des services de santé qui courent un risque moins élevé

- Lieu de vaccination : dans les maisons de repos et de soins, les hôpitaux, les institutions de soins

- Le vaccin sera conservé dans l’entrepôt central de l’Agence centrale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) ou chez les producteurs. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, indiquait aussi à la VRT que les vaccins pourront être conservés dans les frigos des hôpitaux.

Phase 1b

- Une plus grande quantité de vaccins sera disponible, qui nécessitent des conditions moins complexes de conservation

- Groupes cibles : les personnes de plus de 65 ans, puis les patients à risque de la tranche des 45-65 ans (cas de comorbidités spécifiques dont la liste doit encore être arrêtée), et les personnes exerçant des fonctions sociales ou économiques essentielles, selon des critères qui doivent encore être déterminés

- Lieu de vaccination : centres de triage et de vaccination de première ligne et locaux, et des grands centres de vaccination

- Les vaccins seront conservés dans un lieu central, et une logistique spécifique et adaptée à partir d’un dépôt local ou d’un hôpital sera élaborée

Phase 2

- Large quantité de vaccins disponibles avec des conditions de conservation aisées

- Groupes cibles : les autres patients à risque, la population adulte

- Lieu de vaccination : aux mêmes endroits que pendant les phases 1a et 1b, et via d’autres canaux comme des entreprises ou écoles, par exemple

- Le vaccin sera conservé dans divers lieux plus décentralisés