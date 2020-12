L’aéroport d’Ostende se prépare à la distribution des vaccins contre le Covid-19

Ces derniers mois, des avions-cargos ont continué à voler vers Ostende avec des fournitures médicales telles que des masques buccaux. L'aéroport se prépare désormais également à la distribution des vaccins contre le Covid-19. "Les vaccins ont besoin d'une approche particulière, avec notamment le contrôle strict de la température", détaille Marcel Buelens, le CEO de l'aéroport.

"Nos installations peuvent parfaitement garantir la température adéquate. Nous disposons de 1.065 mètres carrés d'entrepôts où nous pouvons maintenir la température souhaitée." Ces espaces sont largement suffisants pour stocker tous les vaccins dont la population belge a besoin, indique le CEO. Chaque vaccin devrait être emballé dans une boite d’environ 5 cm³.

L'aéroport ostendais indique également être prêt pour les vols intercontinentaux d'Egypt Air et de Qatar Airways Cargo, notamment. "Des sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer et Johnson&Johnson ont des installations dans le Benelux qui produisent des vaccins. Il est possible que nous exportions une partie de ces vaccins depuis Ostende vers le reste du monde, ou que nous importions en Belgique des vaccins fabriqués ailleurs", ajoute Marcel Buelens.